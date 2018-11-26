تحرير 3276 مخالفة وضبط 6 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا

شنّت مباحث المرور بالمنيا، حملة مرورية مكبّرة علي شوارع وميادين المحافظة تمكنت خلالها من ضبط 3276 مخالفة مرورية وضبط 6 سائقين يتعاطون مخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت حملة مرورية، برئاسة العقيد عادل جلال، مدير إدارة المرور ضبطت 3 آلاف و276 مخالفة متنوعة ما بين سيارات ودراجات بخارية دون ترخيص أو لوحات معدنية.



تم فحص 64 سائق أسفرت عن إيجابية عيّنة 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة بالمحافظة، وامتناع سائق عن إجراء التحليل، وذلك في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي السيارات للمواد المخدرة أثناء القيادة.