إزالة 3440 حالة تعد على الأراضي الزراعية اليوم

كشفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي الحالات التي تم إزالتها خلال اليوم الأول من الموجة الأولى من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية "التعديات البسيطة"، في اليوم الأول للحملة، التي تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المسئولة.



وبلغ إجمالي عدد التعديات التي تم إزالتها، اليوم الأثنين، 3440 حالة تعدي تم إزالتها على مساحة 249 فدان و11 قيراط و15 سهم، في 28 محافظة، بينما تعذر إزالة بعض التعديات في محافظات القاهرة والسويس والوادي الجديد والنوبارية، لأسباب مختلفة منها دراسة أمنية وتعليمات ودواعي أمنية ووجود تجمهر.



وجاءت محافظات الدقهلية والإسماعيلية والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر إزالة للتعديات على الاراضي الزراعية، بواقع 54 فدان متعدى عليها في الدقهلية، و50 فدان في الإسماعيلية، و48 فدان بالمنيا، بينما جاءت محافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر في مؤخرة عدد التعديات التي تم إزالتها.



وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الاراضي، اليوم الأثنين، حملة كبيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية، وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.



وأكد المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان باجمالي ٣٣% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير ٢٠١١ حتى الآن والبالغة ٥٦ الف فدان.



وأضاف عطية، في تصريحات صحفية، اليوم الأثنين، أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق، مضيفا أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.