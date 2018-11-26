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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:27 م

الإمارات: مصر والسعودية نواة التوجه الوسطي لحماية المنطقة

أنور قرقاش
أنور قرقاش
محمد عمر
dostor.org/2412335

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها بالإمارات وتشمل البحرين ومصر والجزائر وتونس في غاية الأهمية.

وشدد قرقاش في تغريدات له اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع "تويتر" أن زيارة محمد بن سلمان للمنطقة تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن إجتماع مجموعة الـ ٢٠.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".

وأضاف "أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا".

ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم إلى القاهرة وكان في مقدمة مستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراص العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات: مصر والسعودية نواة التوجه الوسطي لحماية المنطقة
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