الباز يكشف سر مصادرة مذكرات الأنبا غريغوريوس من معرض الكتاب القبطي

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أسباب مصادرة مذكرات الأنبا غريغوريوس من معرض الكتاب القبطي.

وقال الباز، في برنامجه"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إنه كان من المقرر عرض مذكرات الأنبا غريغوريوس، والمكتوبة في 3 أجزاء، في معرض الكتاب القبطي، ولكن الأنبا موسى، اعترض على عرض هذه المذكرات في المعرض، بدعوى أنها تتضمن أجزاء تسيء للأنبا شنودة.

وأعرب الباز، عن اندهاشه من منع المذكرات في المعرض، قائلا: "إن الأنبا موسى رجل متفتح، وآخر ما يصدر عنه فكرة المصادرة والمنع، لمجرد الخلاف الفكري".

وتابع: "كان يمكن للأنبا موسى أن يصدر كتابا آخر ممثال يرد على المذكرات الأنبا غريغوريوس، فالمنع لم يعد صالحًا".