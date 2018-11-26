عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأخبار المتداولة عن تقدم عبود الزمر بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية، وحل مشكلة إدراجها على قوائم الإرهاب غير صحيحة.

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن البرنامج تواصل مع عبود الزمر ونفى للبرنامج صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

وتابع الباز: "أن عبود الزمر هو أسد عجوز لن تستجيب له الجماعة الإسلامية، ولن تستجيب له الدولة"، موضحا أن مثل هذه المبادرات لن ترحب بها الدولة.