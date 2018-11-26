نائب رئيس الوفد عن فصل 6 أعضاء: "السيد البدوي فصل 47 عضوا بالتليفون"

قال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إن الأعضاء الـ6 الذين تم فصلهم من حزب الوفد، هم حديثي العضوية، ولا تتجاوز فترة عضويتهم من 3 إلى 4 سنوات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تمت الدعوة لانتخابات هيئة عليا مبكرة، ووافق 37 من أعضاء الهيئة العليا القدامى، وكان من بينهم بعض المفصولين، ودفعوا رسوما للترشح ، ولكن عندما سقطوا في الانتخابات شكلوا جبهة رافضة للنتيجة.

وتابع أن انتخابات إداراه المجلس القومي لحقوق الإنسان جرت بنزاهة كاملة، والمستشار بهاء أبو شقة، كان على مسافة واحدة من كل المرشحين.

واستطرد أنه كانت هناك مجموعة حديثة من حزب الوفد تتصور أنها ستسيطر على الحزب، لافتا إلى أن الدكتور سيد البدوي خلال فترة رئاسته، جمع الهيئة العليا للحزب عبر الهاتف، واتخذ قرارا بفصل 47 عضوا من الحزب، منهم قيادات.

وذكر أن الحزب يسير في طريقه الصحيح، مع المستشار بهاء أبو شقة ، لافتا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة تسلم الحزب وبه 600 ألف جنيه، وحاليا به 15 مليون جنيه.