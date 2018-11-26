الأمم المتحدة تطالب روسيا وأوكرانيا بتجنب أي تصعيد خطير

طالبت الأمم المتحدة، جميع الأطراف ذات الشأن، بتجنب اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، وذلك على خلفية "الحادث الأمني المؤسف" الذي وقع أمس باحتجاز روسيا 3 سفن حربية أوكرانية.



وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري دي كارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على ضرورة تجنب خطر التصعيد أو الاستفزاز أو سوء التقدير، وذلك حسبما نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.



وأعربت دي كارلو عن قلق الأمم المتحدة العميق إزاء تصاعد التوترات، التي تحدث في السياق الأوسع للصراع في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.



وأضافت: "مما يؤسف له أن حادثة الأمس لا تهدد إلا بتدهور الوضع في أوكرانيا وما حولها. إننا نحث بشدة كلا من الاتحاد الروسي وأوكرانيا على الامتناع عن أي تصعيد في الأفعال أو الخطابات، ونذكرهما بضرورة احتواء هذا الحادث لمنع حدوث تصعيد خطير قد تكون له عواقب غير متوقعة في هذا المنعطف، يجب إزالة التوترات في بحر آزوف والبحر الأسود بشكل فوري".



وتحتجز السلطات الروسية الآن السفن الأوكرانية وموظفيها وردًا على ذلك أوصى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بإعلان "قانون الأحكام العرفية".