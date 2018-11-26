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الثقافة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:54 م

"أنا أنسان وليس معاق".. بثقافة البحيرة

أنا أنسان وليس معاق..
حسام الضمراني
dostor.org/2412308

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة، حيث نظم الفرع محاضرة بعنوان "أنا أنسان وليس معاق"، لذوى الاحتياجات الخاصة حاضرتها عبير أبو المكارم، ناقشت فيها كيفية التعامل مع الحياة وتعلم السلوكيات الإيجابية فى الحياة. بجانب ورشة فوم وكانسون بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإبتدائي بدمنهور.

كما أقام بيت ثقافة الدلنجات مناقشة كتاب الرؤية المستقبلية لمسرح الطفل فى مصر، ناقشها مسئول المكتبة بحضور طلاب وطالبات مدرسة الديب الإبتدائية، ناقش فيها تنمية مهارات وقدرات الطفل واكتشاف مواهبه، أعقبها ورشة رسم وتلوين مع الطلبة والموهوبين. وفى قصر ثقافة المحمودية أقيمت ورشة رسم وتلوين مع الأطفال.

أما بيت ثقافة وادى النطرون فعقد ورشة حكي بعنوان "بالإرادة نتحدي الصعاب" ألقاها الدكتور عبد الله غنيم، أوضح فيها السلوك وتعديله لذوي الإحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى محاضرة ببيت ثقافة شبرا عن التطعيم للوقاية من البرد أهمية التطعيم للأطفال من شلل الأطفال، وأهمية التحليل لفيرس c والسكر، ناقشتها مسئولة المرأة بالبيت.

استقبل بيت ثقافة صلاح الدين زيارة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية للبنات، وتعرفت الطالبات علي أنشطة المكتبة، وتحدث المسئول الثقافي عن أهمية القراءة والمعرفة في تأسيس الشخصية الواعية والفاعلة خاصة في هذه المرحلة "الدراسة الثانوية"، وألقي الطالبات بعض الكتابات من الشعر وكتابة القصة.

كما أقامت مكتبة البريجات الثقافية محاضرة بعنوان "الإدمان وتأثيره السلبي على منظومة القيم في المجتمع المصري" حاضرها محمود دياب، ناقش فيها كيفية المحافظة على صحة أبناءنا من الإدمان، وفى مكتبة الزاوية الطفل والشباب مناقشة كتاب "الرزق" حاضرها مسئول المكتبة بمدرسة زاوية غزال الإعدادية بنات، تحدث فيها عن الرزق الحلال والحرام وأن الله وعد عباده بالرزق.

وفى نفس السياق عقد بيت ثقافة بدر محاضرة بعنوان سيرة الرسول والاقتداء بها للشيخ محمد عبدالعاطي بدر رئيس لجنة الفتوى، أوضح فيها حياة رسولنا الكريم وكيف نقتدى به بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية بقرية صلاح الدين، إلى عرض لمواهب الطلاب من غناء والقاء وإنشاد ديني.

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