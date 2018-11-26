تنفيذ مشروعات لحماية شاطئ الإسكندرية من العوامل الطبيعية الحرجة

قال المهندس محمود السعدي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري، إنه يتم حاليًا استكمال عدد من المشروعات التى تستهدف حماية الشواطئ من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية، وعمليات النحر المستمر، التى تتسبب في فقدان الكثير من الشواطئ وتعرض بعض المناطق بالإسكندرية للغمر بمياه البحر فى فترات النوات وهياج البحر.



وتفقد المهندس علي ثابت مدير عام التفتيش الفني بالهيئة، والمهندس أشرف السيد مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، الإثنين، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ضمن المرحلة الأولى لحماية شاطىء الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، بالإضافة إلى تفقد إستراحات الهيئة بالكيلو 21 بالساحل الشمالي.



