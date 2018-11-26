رئيس "شباب النواب": رضا المواطن ومساندته من أهم محاور اهتمام "مستقبل وطن"

قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن خرج عن الصورة النمطية للحزب السياسية وأصبح ينفذ أنشطة على أرض الواقع تمس حياة المواطنين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن رضا المواطن ومساندته أثناء الأزمات من أهم المحاور التي يعمل عليها حزب مستقبل وطن.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن حزب مستقبل وطن يسعى أن يكون جزءا من الحل في الأزمات التي تتعرض لها الدولة، والتعليم والصحة من الأولويات التي يركز عليها الحزب.

ولفت إلى أن الحزب لديه 367 مقرا على مستوى الجمهورية وبلع عدد الأحزاب حتى الآن 220 ألف عضو.