رئيس "شباب النواب": خلافنا مع اللجنة الأولمبية "كلام عار من الصحة"

قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يتم العمل على توظيف طاقة الشباب بجانب إجراء زيارات خارجية للعديد من المحافظات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن قانون الشباب والرياضة الذي تم إقراراه توجد بعض الملاحظات عليه، ولكنه يتم العمل على تعديلها.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هناك من روج وجود خلاف بين لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الأولمبية وهذا كلام عار تماما من الصحة.