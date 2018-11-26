رئيس الحكومة العراقية يجتمع مع نواب "نينوى" ويوجه بتلبية مطالبها

عقد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اجتماعا مع نواب المحافظة بحضور المحافظ، فيما وجه بتلبية مطالب المحافظة.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن مكتب رئيس الوزراء في بيان قوله إن عبد المهدي عقد اجتماعا مع نواب محافظة نينوى بحضور المحافظ وقائد العمليات ورئيس مجلس المحافظة وتم مناقشة الأوضاع الامنية في المحافظة واستقرارها وإعمارها وموضوع النازحين والجانب الخدمي والزراعي والصناعي والإنساني والاستثمار وموازنة المحافظة للسنة المالية 2019".



وأضاف أن "النواب ومحافظ ورئيس مجلس محافظة نينوى وقائد عملياتها قدموا شرحا مفصلا عن أوضاع المحافظة لرئيس الحكومة".



وأكد عبد المهدي خلال البيان أن "اللقاء بنواب المحافظات سيكون تباعا من أجل إيجاد حلول للاشكالات القائمة والمساهمة ببلورة رؤية للمرحلة المقبلة لتوفير كل ما يخدم المواطنين"، مشيرا إلى أن "تنسيق العمل والتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر مهم ومفيد جدا".



ولفت الى "أهمية محافظة نينوى باعتبارها واحدة من منارات العلم والثقافة وضرورة العمل بكل جدية لغرض اعادتها الى وضعها الطبيعي وان تبقى هذه المحافظة منارا ومثالا لوحدة البلاد من خلال تعايش مختلف المكونات فيها"، مشددا على ضرورة "العمل بخطوات عملية ليشعر أهالي الموصل بأن الجميع يقومون بواجباتهم بشكل صحيح وبالتالي ينعكس ايجابا على واقع المحافظة".



ووجه عبد المهدي بـ"العمل الفوري على تحقيق مطالب المجتمعين في كل ما يمكن تحقيقه عبر اجراءات ادارية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وفيما يخص صلاحيات الجهات الحكومية"، مشددا على ضرورة "تهيئة المواضيع التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء فيما يخص مسألة المفصولين والموازنة المالية وغيرها من المواضيع والخروج بقرارات تخدم أهالي محافظة نينوى".