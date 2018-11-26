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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:43 م

مدرب الدراويش يمنح 3 تعليمات للحراس قبل مباراة ماسيجير نيجوزى

سعفان الصغير
سعفان الصغير
أ ش أ
dostor.org/2412296

منح سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي عدة تعليمات للثنائي محمد مجدي، ومحمد فوزي،على هامش المران الرئيسي، الذي خاضه الفريق مساء اليوم الإثنين، ضمن تحضيراته لملاقاة مضيفه "ماسيجير نيجوزى" البوروندى بعد غد الأربعاء في إستاد "أوروكدنو"، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب "سعفان"، الثنائي بضرورة التحلي بالهدوء والصبر وعدم التعجل، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تكون هناك التحامات قوية من جانب لاعبي الفريق البوروندى، لذلك لابد من اتخاذ القرار الأضمن في كيفية التعامل مع الكرة، فضلًا عن أهمية الربط مع المدافعين والتحدث معهم باستمرار مع إمكانية منحهم بعض التوجيهات إذا لزم الأمر.

وأكد الصغير ثقته في قدرات ثنائي الحراس نظرًا لحجم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتعان بها.

وشهد المران حرص البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني على إقامة تدريبات للمدافعين على كيفية التمركز الجيد حال تعرض الفريق لهجمات مرتدة.

وعانى الفريق خلال المباريات الماضية من استقبال الأهداف باستمرار بسبب الكرات المرتدة وهو يتطلع المدرب البرازيلي لعلاجه قبل مواجهة بطل بوروندى.

وتابع المران المستشار محمد الكلية رئيس البعثة، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، واختتم بتقسيمة قوية حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ للعب مباراة مصغرة بمشاركة حارسي المرمى وسط تألق لجميع اللاعبين.

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