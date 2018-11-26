البرلمان العراقي يؤجل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للأسبوع المقبل

ذكر مصدر برلماني عراقي، أن مجلس النواب أجل عقد جلسته إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية.



وقال مصدر برلماني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ إن مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته المخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والتي كانت مقررة يوم غد إلى الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق الرابع من ديسمبر المقبل.



وكان من المقرر أن يعقد يوم غد مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي تضمن جدول أعمالها على استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.