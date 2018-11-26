ضبط مجزر بالقليوبية غير مرخص ويترك الكلاب تعبث باللحوم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة العميد أمير الأمين رئيس الحي، حملة على مجزر دواجن، وجرى خلالها ضبط مخزن يدار بدون ترخيص يترك الكلاب تعبث باللحوم قبل تعبئتها ويتسبب فى أضرار صحية للمواطنين.



ومن جانبه قال رئيس الحي، إن الحملة اكتشفت أن المجزر غير مطابق للمواصفات البيئية والصحية، مشيرا أنه يتم الاحتفاظ بالدواجن في أكياس سوداء للتوزيع، بالإضافة لعدم نظافة بيئة العمل وانتشار الحشرات والكلاب بجوار المجزر.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.