طلب إحاطة لوزيرة التضامن عن تحايل كيانات سياسية على قانون الجمعيات الأهلية

كشف الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن طلب البرلمان استدعاء وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، إلى جلسة البرلمان العامة يوم الثلاثاء، للرد على طلب إحاطة مقدم منه في شأن تحايل كيانات سياسية على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وعرض إجراءات الرقابة على الجمعيات.



وقال أبو طالب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه في الأيام الأخيرة ازدادت الكيانات السياسية التي تمارس عملها تحت ستار ترخيص لها بالعمل الخيري كجمعية أهلية، وتتواجد في الشارع خاصة في المناطق النائية، وتحاول استقطاب النواب أو ضباط الشرطة السابقين.



وأشار إلى أن طلبه ينتقد انتشار الكيانات التي أخذت ترخيص على أنها جمعيات خيرية ولكنها تمارس نشاط سياسي، مؤكدًا أن هذا مدخل لتلقي تمويلات خارجية.



ولفت إلى أن القانون الجديد رغم شدته على عمل الجمعيات، إلا أن تطبيق الجهات المعنية له غير قائم، فلا يوجد رقابة حقيقية على الجمعيات الأهلية وهناك نشاطات أخرى تمارسها هذه الجمعيات لا تعلم عنها الحكومة شيئًا.



ونوه إلى أن طلب إحاطته، تضمن زيادة ظهور كيانات في الآونة تقوم بعمل الأحزاب والجمعيات الأهلية بدون ترخيص من الوزارات المعنية، وفي ذلك ضرب لقانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ المنظم لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بعرض الحائط بالرغم من العقوبات البالغة الموجودة به، كما أن هذه الجمعيات تؤي أعمال المجتمع المدني بدون غطاء قانوني.



وأكد أن هذه الكيانات الغير شرعية تقوم بتقسيم أعمالها إلى لجان نوعية وتنسخ بجميع محافظات الجمهورية ويتم التنصيب للأمين والأمين المساعد علي مستوي كل مركز بمراكز الجمهورية بغير سند قانوني وهذا يعتبر تنظيم خارج الدولة وخارج عن قوانينها.



وأوضح أنه يتم التحايل على قانون الجمعيات الأهلية الحالي، من خلال أن القانون ينص على ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات أي الاتحادات العامة والنوعية والإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن هم اخترعوا وأسسوا كيانات وهمية غير شرعية، واتخذوا أسماء متعددة لهذه الكيانات الوهمية الغير شرعية منها "ائتلاف - حركة - مبادرة - جبهة - اتحاد - قائمة" يعملون من خلالها وتحت سقفها.



وتابع في طلبه: "الأهم من ذلك أننا لا ندري من الممول الخفي لهذه الكيانات وماذا يريد من مصر وكيف للأمن الوطني ورجال الداخلية لم يتعرضوا لهذه الكيانات خلال ندواتها ومؤتمراتها العامة الخارجة عن قانون الدولة مع الرغم من تشديد الرئيس ووزيرة الشئون الاجتماعية بضرورة الالتزام بقانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ لمن يريد العمل العام والتنموي والمجتمعي بمصر".