منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

هدّد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مواطنًا يدعى «عاطف محمد» بإلقاء القبض عليه وحبسه أثناء لقاء المواطنين داخل مركز شباب مركز قويسنا، اليوم الاثنين.



واستنكر مواطنو مدينة قويسنا تهديدات المحافظ للمواطنين فى كل لقاء، مُشيرين إلى أن التهديدات تُلازم حديثه عند تقديم أى شكوى إليه من مديري المديريات أو رؤساء المدن، لافتين إلى أن المحافظ يهدد من يقاطعه أثناء الحديث دائمًا.



وقال طارق الحديد، أحد سُكان مدينة قويسنا، إنه فوجئ بالمحافظ يستدعى الشرطة أثناء لقاء المواطنين الجماهيري لمواطن لحظة عرضه طلب تضرر خلاله من أحد وكلاء الوزارة.



وأضاف الحداد أن الشرطة بالفعل تحفظت على المواطن بعد طلب المحافظ ذلك، إلا أن اعتراض الأهالى أنقذ المواطن من الموقف، حيث أشار المحافظ لضابط الشرطة قبل صعود المواطن "البوكس".