"عراك الخونة".. الباز يكشف بالوثائق كيف فضح عمرو عبد الهادي "أيمن نور"

استعرض الإعلامى محمد الباز، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة" فضائح المدعو أيمن نور الهارب إلى تركيا، وشهادة تاريخية من الهارب عمرو عبد الهادي بحق "نور".

وقال "الباز"، خلال برنامجه، إن ما كتبه المدعو عمرو عبد الهادي عن رأيه في أيمن نور يعد وثيقة تاريخية تصف لنا ما يحدث في هذا المعسكر الظالم المظلم، على حد قوله.

وأضاف معلقا على شهادة عبد الهادي قائلا: "إذا تعارك الخونة ظهرت الجريمة، فهذه الوثيقة ترصد لنا فضائح أيمن نور الكاذب الذي يدير معركة ضد البلد، واعتراف ممن كانوا رفقائه عن إدارته للجان الإلكترونية".

ومن أبرز النقاط التي كتبها عمرو عبد الهادي ضد أيمن نور، والتي سردها في 26 نقطة: "أنت تستعمل شركات لإعادة التغريد وتزويد متابعينك ومهاجمة منتقديك وغلق حسابات معارضيك وهو لا يضيف لك فقد فضحك قبل ذلك الإعلامي سامي كمال الدين، مما أجبرك على تغيير شركتك، وقللت عدد التغريد من 900 الى 300 لإيهام الناس أنك شخصية تحظى باهتمام الجميع".

وواصل: "لقد داعبت إسرائيل يا أيمن كما داعبت حزب الله وإيران ودحلان وكتبت مقال في الوول ستريت جورنال تتحدث فيه عن أنك ترفض معاداة إسرائيل رغم معاداتها لكل العرب".

وتابع: "لقد أسست بيان فبراير التمهيدي وخرجت تضحك على مؤيدي الشرعية أنك تؤيد هذا البيان، برغم أن أحد أعضاء حزبك كان يعتلي منصة تلاوة البيان".

وأردف عبد الهادي متحدثا عن أيمن نور: "تعارض كلامك باستمرار ومسكك العصا من المنتصف فًضحك، وذٍكرك بعد الانقلاب أن مرسي رئيس سابق وعلى الإخوان نسيان عودته على قنوات الشيعة في لبنان، ثم ذكرك أن مرسي رئيسك مع الإعلامي معتز مطر يؤكد على استخدامك التقية".