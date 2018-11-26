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محافظات
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:24 م

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد المصري
dostor.org/2412279

ناقش إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الاثنين، خطة تنفيذ وإنشاء عدد من مشروعات الطرق والكباري وتطوير وتنمية وتكريك بحيرة البرلس، واستكمال أعمال كورنيش حماية البحيرة، مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والمقاولون العرب، وذلك بحضور اللواء عبدالحكيم عبده مطاوع، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وعددًا من التنفيذين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى مناقشة مشروعات الجهاز التنفيذي للتعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط، تتضمن مرحلتين المرحلة الأولي تطهير بحيرة البرلس، وعمليات التكريك، وباقي أعمال الحماية، وتوسيع البوغاز، وإنشاء 8 كباري بالإضافة لبداله تحت الأرض وتطوير رافد "مطوبس - أبوالروس – فوة" بإجمالي تكلفة 410 ملايين جنيه، بطول 16 كيلومتر بنسبة تنفيذ 90%، ومن المقرر الانتهاء في 2019 كمرحلة أولى، إضافة إلى إزالة كوبري برمبال القديم بسبب عدم تحمل الأحمال وإنشاء كوبري جديد، وتتضمن المرحلة الثانية تنمية ورصف بعض الطرق بالمحافظة منها طريق "أبو دينا - مطوبس – فوة" بطول 16 كيلومتر، بإجمالي تكلفة 575 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 17% ومتوقع الانتهاء بنهاية منها في 2019.

أضاف أن خطة الطرق العاجلة ستضم طريق أبو عمر الديبه شرق كفر الشيخ، وجار طرح الأعمال وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية 2019، مشيرًا إلى طرح كراسة شروط ومواصفات بالمشروع، كما سيتم تنفيذ القطاع الأول من طريق "البورصة - أبوالروس – مطوبس" لخلق محور موازي للطريق الدولي الساحلي يربط رافد "كفرالشيخ – بلطيم"، برافد "أبودنيا - الروس - مطوبس" بطول 17 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

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