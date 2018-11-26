برلمان أوكرانيا يوافق على فرض الأحكام العرفية بعد الخلاف مع موسكو

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، على فرض الأحكام العرفية في بعض المناطق من البلاد لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري.



وأيد مشروع القرار الذي طرحه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، 276 نائبًا في البرلمان- وفق قناة روسيا اليوم-



وأوضح "بوروشينكو" أمام المجلس أن الأحكام العرفية ستشمل المناطق المتاخمة للحدود مع روسيا ومولدوفا وعلى سواحل البحر الأسود وبحر آزوف.



يأتي ذلك وسط التصعيد بين روسيا وأوكرانيا على خلفية احتجاز موسكو لثلاث سفن حربية أوكرانية بزعم انتهاكها للقواعد البحرية الدولية.