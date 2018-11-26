تعرف على عروض وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي غدا الثلاثاء

يشهد اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، عددا من الفاعليات وعروض الأفلام، وترصد "الدستور" الأعمال المعروضة في مختلف دور عرض المهرجان داخل القاهرة.



ويرصد الدستور أبرز عروض وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدا الثلاثاء:



يعرض في تمام الثانية عشر كل من:

- فيلم طيور الممر بالمسرح الكبير

- فيلم رجل محظوظ بالمسرح الصغير

- فيلم مهمة البحر الأحمر بمركز الإبداع الفني

- برنامج سينما الغد 4 بسينما الهناجر

- فيلم الفتيات المهذبات لا تبقين حتى الإفطار بمسرح الهناجر



ويعرض في تمام الثالثة والنصف عصرا كل من:

- فيلم الزوجة الثالثة بالمسرح الكبير

- فيلم جود مورنينج بالمسرح الصغير

- فيلم حرب آنا بمركز الإبداع الفني

- فيلم البحث عن ليلي بسينما الهناجر



وتقام في الرابعة والنصف عصرا جلسة حوارية مع رالف فاينس بمسرح الهناجر



وفي السادسة والنصف مساء يعرض كل من:

- فيلم حرب خاصة بالمسرح الكبير

- فيلم شفقة بالمسرح الصغير

- فيلم واجب بمركز الإبداع الفني

- جلسة حوارية مع كلوس إيدر بسينما الهناجر

- فيلم المرأة التي لم تهزم بمسرح الهناجر

- فيلم النظارة السوداء بالمسرح المكشوف



وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يعرض كل من:

- فيلم النهر بالمسرح الكبير

- فيلم وحيدة في يوم زفافي بالمسرح الصغير

- فيلم السعداء بمركز الإبداع الفني

- فيلم حفرة الصلصال بسينما الهناجر

- فيلم استمر بمسرح الهناجر

- فيلم عفاريت الأسفلت بالمسرح المكشوف