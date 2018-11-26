القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:22 م

تعرف على عروض وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي غدا الثلاثاء

تعرف على عروض وفعاليات
حسن أمين
dostor.org/2412277

يشهد اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، عددا من الفاعليات وعروض الأفلام، وترصد "الدستور" الأعمال المعروضة في مختلف دور عرض المهرجان داخل القاهرة.

ويرصد الدستور أبرز عروض وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدا الثلاثاء:

يعرض في تمام الثانية عشر كل من:
- فيلم طيور الممر بالمسرح الكبير
- فيلم رجل محظوظ بالمسرح الصغير
- فيلم مهمة البحر الأحمر بمركز الإبداع الفني
- برنامج سينما الغد 4 بسينما الهناجر
- فيلم الفتيات المهذبات لا تبقين حتى الإفطار بمسرح الهناجر

ويعرض في تمام الثالثة والنصف عصرا كل من:
- فيلم الزوجة الثالثة بالمسرح الكبير
- فيلم جود مورنينج بالمسرح الصغير
- فيلم حرب آنا بمركز الإبداع الفني
- فيلم البحث عن ليلي بسينما الهناجر

وتقام في الرابعة والنصف عصرا جلسة حوارية مع رالف فاينس بمسرح الهناجر

وفي السادسة والنصف مساء يعرض كل من:
- فيلم حرب خاصة بالمسرح الكبير
- فيلم شفقة بالمسرح الصغير
- فيلم واجب بمركز الإبداع الفني
- جلسة حوارية مع كلوس إيدر بسينما الهناجر
- فيلم المرأة التي لم تهزم بمسرح الهناجر
- فيلم النظارة السوداء بالمسرح المكشوف

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يعرض كل من:
- فيلم النهر بالمسرح الكبير
- فيلم وحيدة في يوم زفافي بالمسرح الصغير
- فيلم السعداء بمركز الإبداع الفني
- فيلم حفرة الصلصال بسينما الهناجر
- فيلم استمر بمسرح الهناجر
- فيلم عفاريت الأسفلت بالمسرح المكشوف

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

تأكيدًا لـ"الدستور".. "زواتي": الغاز المصري يصل الأردن

فيديو.. الباز عن صراعات حزب الوفد: "رمز الليبرالية ينهار"

سائق لودر يهشم رأس مقاول ويدفنه: «صعيدى وأهاننى»

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

ads
الأكثر قراءة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

"عراك الخونة".. الباز يكشف بالوثائق كيف فضح عمرو عبد الهادي "أيمن نور"

الزمالك يواصل صدارته للدوري بالفوز على الجونة 3-صفر

الخارجية الإماراتية تصدر بيانًا بشأن قضية الجاسوس البريطاني

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

"عراك الخونة".. الباز يكشف بالوثائق كيف فضح عمرو عبد الهادي "أيمن نور"

الزمالك يواصل صدارته للدوري بالفوز على الجونة 3-صفر

الخارجية الإماراتية تصدر بيانًا بشأن قضية الجاسوس البريطاني

ads
كشكول

دورات خاصة بـ"أصول الدين" للحصول على شهادة الجودة والاعتماد

عضو مؤسسة "يوريك" : المشروع المصري لتطوير التعليم أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم

ديسمبر.. بدء المسح الطبى لطلاب مدن الأزهر للكشف عن "فيروس سى"

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

الأمصار

البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم إعلان حالة الحرب

رسالة من الخارجية السعودية للمصريين بمناسبة زيارة ولي العهد

الرئيس التشيكي يتوعد أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الرئيس اليمني يصدر 5 قرارات جمهورية.. شملت الوزراء والمحافظين

بـ2.2 مليار وجبة.. المؤتمر الإنساني الثامن يتعهد بمساعدة الفقراء

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎