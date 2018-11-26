البدوي يفتح النارعلى أبو شقة: أنفقت على الحزب وقلّدتك المناصب

قال الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إنه أرسل رسالة لأعضاء حزب الوفد لتهدئتهم نتيجة أحد التصريحات التي صدرت عن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والذي وصف الوفد بوصف لا يليق وهو: "أنا استلمت الوفد زريبة".

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الوفديين فقدوا أعصابهم، وبدأو يصرحوا بتصريحات لا تليق ضد المستشار بهاء أبوشقة ، ولكني لم أقبل بإهانة رئيس الوفد، باعتباره الرئيس الجليل.

واستطرد أنه أكد في بيانه ورسالته على ضرورة احترام القيم الوفدية وعدم إهانة رئيس الوفد، واستجاب الوفديون لذلك.

وذكر أن بيانه لم يعجب المستشار بها أبو شقة، فقام بعدها بتحويل الملف المالي في فترة رئاستي للوفد، إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن المستشار بهاء أبو شقة يحاول الإساءة إلى ذمتي المالية، ويعلم الوفديون ومنهم بهاء أبو شقة، مقدار ما أنفقته على الحزب، خلال فترة رئاستي

واستكمل أنه في 2010 عين المستشار بهاء أبو شقة بالنيابة عنه في مجلس الشورى ودعمته في تولي رئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى، متابعا: "عندما توليت منصبي كرئيس للحزب، عينت بهاء أبو شقة مستشار سياسي للحزب، ثم نائب رئيس الحزب، ثم سكرتير عام الحزب، وطلبت تعيينه في ملجس النواب".

واستطرد: "لم أقدم تجاه أبو شقة، ما يستدعي هذا الحتقان والغيرة تجاهي إلا حب الوفديين لي".



وأشار إلى أنه ليس لديه طموحات لتولي رئاسة الوفد مرة أخرى، مؤكدًا أن المستشار بهاء أبوشقة وحزب الوفد مختطفين من قبل أصحاب المصالح.