وكيل بطريركية الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة اليونانية

استقبل القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية خلال زيارتهم للكنيسة المرقسية بالإسكندرية ومزار القديس مرقس الرسول، وقدم لهم ريركية بعض الهدايا التذكارية.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح مساء اليوم، إن الوفد اليوناني زار مكتبة الإسكندرية، قبل أن يتوجه إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط وكان في استقباله الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبان الدير.



كان وفد الكنيسة اليونانية قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم واستقبله الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر، وتوجه الوفد إلى الإسكندرية مباشرة، واستقبله غبطة البطريرك ثيئودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس.



ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس، ومن المقرر أن يزور الوفد منطقة وادي النطرون غدا الثلاثاء.