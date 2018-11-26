القبض على "أم الدواعش" بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين القبض على من اسمتها بـ"أم الدواعش" جنوبي مدينة الموصل.



وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل والتي كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للدواعش في أوكارهم، وإن الإرهابية هي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.



كما تمكنت الاستخبارات العسكرية من ضبط ما يسمى بمسئول الدعم اللوجستي لداعش في الموصل مركز محافظة نينوى، وقال مركز الإعلام الأمني العراقى إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على مسئول الدعم اللوجستي للدواعش ومتعاون مع إحدى الإرهابيات في القيارة بالموصل للقيام بهذه المهمة.



وأضاف أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.