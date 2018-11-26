رصد أكثر من 35 ألف يورو للمدرب الجديد لمنتخب تونس

مَازال منتخب تونس الأول لكرة القدم يواجه فراغا ويصارع المجهول للتعاقد مع مدير فني جديد ليخلف فوزى البنزرتى، والذي أقالته الجامعة التونسية لكرة القدم قبل مواجهة مضيفه المصري الأخيرة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم افريقيا، وسلمت القيادة الفنية لكل من مراد العقبى وماهر الكنزارى إلى حين الإعلان عن اسم المدرب الجديد، والتي فاز خلالها الفراعنة بنتيجة 3-2.



وكشفت جريدة الشروق التونسية على موقعها الإليكترونى مساء اليوم الإثنين، أن الجامعة التونسية برئاسة وديع الجرئ قد رصدت أكثر من 35 ألف يورو؛ للحصول على توقيع مدرب كبير وقادر على تصحيح المَسار وتحقيق أحلام الجمهور في الكأس الأفريقية المُنتظرة.



وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن هناك شخصيات رياضية عديدة عبّرت عن رغبتها في الاستفادة من خبرات راضي الجعايدي في منصب مدرب مساعد أو مُستشار فني، وقالت إن الجامعة اتاحت المَجال للمساعدين الحاليين مراد العقبي وماهر الكنزاري، لتحديد مُستقبلهما بحرية، وذلك بمواصلة المشوار مع نسور قرطاج أوترك مَنصبيهما بالطّرق الحضارية، خاصّة بعد الهزيمة أمام منتخب مصر.