"ناسا" تعلن هبوط المسبار "إنسايت" على المريخ

بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر، نجحت المركبة "إنسايت" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" في الهبوط على سطح المريخ، في حدث تاريخي شاهده العالم.



واستمرت مرحلة الهبوط حوالي 13 دقيقة، وقامت بملامسة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53.



ويتوقع أن تستغرق الصورة الأولى من فريق "إنسايت" يومًا للوصول.



ونجحت "إنسايت" في اختراق السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعتها تقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي، ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.