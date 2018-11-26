وهدان يشكر السيسي على إنهاء مشروع محطة المياه السطحية ببورسعيد

وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عضو المجلس عن محافظة بورسيعد، الشكر لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزارء على اصدار تعليماتهم بشكل دائم لإنهاء محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد.



وقال وهدان، إنه فى إطار الجهود المبذولة والخطط المستمرة من قبل الدولة المصرية متمثلة فى رئيسها عبدالفتاح السيسى، وضمن المجهودات التى بذلناها وكانت لن تتحق إلا فى عهد القيادة الحالية، فإنه قرب الانتهاء من إنشاء محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد الذى طال انتظارها.