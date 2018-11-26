رامي جمال يستعد لطرح أغنية "سينجل" جديدة

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية فردية جديدة بعنوان "البرد"، من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتعاون رامي جمال في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، والملحن محمد يحيي، والموزع الموسيقي يحيي يوسف، والمهندس الصوتي محمد صقر، ووتريات سعيد كمال، وجيتار مصطفى أصلان.



وكان رامي جمال قد طرح خلال موسم الصيف الماضي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ليالينا" وضم 17 أغنية، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وطارق عبدالجابر، وأحمد عبدالسلام.