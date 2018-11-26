الزمالك يواصل صدارته للدوري بالفوز على الجونة 3-صفر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارته لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزا سهلا على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ16 للمسابقة.



تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 49، وأضاف عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 68، وسجل محمود كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 71 من اللقاء، وأهدر أحمد مجدي ضربة جزاء للجونة في الدقيقة 74 بعدما تصدى لها بمهارة جنش حارس مرمى الزمالك.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الـ12.