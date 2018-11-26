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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:01 م

رئيس تشاد يؤكد عودة العلاقات مع إسرائيل خلال أيام

الرئيس التشادي إدريس
الرئيس التشادي إدريس ديبي
محمد عمر
dostor.org/2412266

كشف الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي يزور دولة الاحتلال الإسرائيلي حاليًا، عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الأسابيع القريبة.

وأكد "ديبي" - في حوار له- مع قناة "i24NEWS" العبرية استعداد بلاده المساهمة في تحديث العلاقات بين دولة الكيان والسودان والتوسط بينهما.

وأشار ديبي إلى أنه يسعى لاستحداث العلاقات مع الاحتلال التي قُطعت في العام 1972 في القريب العاجل.

وتعليقًا على تدهور العلاقات بينه وبين محمود عباس، كشف ديبي عن عدم وجود أي مشكلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكنه يلتقي به في العديد من المؤتمرات والقمم الأفريقية والإسلامية، لذلك فقد قرر تخصيص الزيارة إلى إسرائيل على انفراد.

وأضاف: "مستعد على أن تتحمل نجامينا دور الوساطة بين الخرطوم وتل أبيب..العالم يتغيّر أمام أعيننا، وحتى الأزمات والحروبات التي عهدناها.. نحن لا نتمنى ذلك لا لجيل اليوم ولا لجيل المستقبل.. قد آن الأوان، لأ نصنع السلام، فهناك زمن للسلام وزمن للحرب".

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