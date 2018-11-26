صور استقبال السيسي لولي العهد السعودي في القاهرة

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم، مجموعة من الصور خلال لقاء الرئيس عبدالقتاح السيسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للقاهرة.



وقدم ولي العهد السعودي من البحرين إلى مصر ضمن جولة عربية يجريها لعدد من دول المنطقة لبحث العلاقات الثنائية وأزمات المنطقة.



ومن المقرر أن يُجري الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات مع ولي العهد تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.



