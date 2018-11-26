مؤسسة أمريكية تمنح 350 مليون دولار إلى تونس لتمويل المشروعات الاستثمارية

قدم برنامج مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، منحة قدرها 350 مليون دولار إلى تونس لتمويل المشروعات المقترحة من الجانب التونسي لدفع عملية النمو والاستثمار الخاص ورقمنة الخدمات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى مشروعات تحسين التحكم في الموارد المائية ومواجهة ندرة المياه.



جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بنائبة رئيس برنامج تحدي الألفية الأمريكية كاي كيم، اليوم الاثنين، مثمنًا مصادقة المؤسسة الحكومية الأمريكية على تمويل المشروعات، وأكد أن هذا التمويل الضخم دلالة على متانة روابط الشراكة والصداقة بين تونس والولايات المتحدة.



وأكد العذاري، التزام الحكومة التونسية بدفع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار باعتبارهما شرطان لنجاح هذا البرنامج الضخم وانسجامهما مع أولويات تونس في المرحلة الراهنة وذلك تلازمًا مع ما أقرته الحكومة من إجراءات في الآونة الأخيرة للحد من العوائق البيروقراطية وتسهيل عمليات الاستثمار بصفة خاصة والنشاط الاقتصادي عامة.



يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية (MCC) هي وكالة حكومية أمريكية تهدف إلى مكافحة الفقر عبر تحقيق نمو إدماجي، وكانت تونس قد حصلت في شهر مارس الماضي على منحة قدرها 7.95 مليون دولار لتمويل مرحلة تحديد المجالات والمشروعات التونسية المزمع عرضها على لجنة التصرف في الاستثمارات للمؤسسة.