ضبط "داعشي" وتدمير 3 أوكار للإرهابيين في كركوك العراقية

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أن القوات الأمنية ألقت القبض على إعلامي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.



وقال معن - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الاثنين - إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في نقطة تفتيش التون كبري بكركوك".



وأضاف أن "الإرهابي كان يعمل إعلاميًا ومصورًا في عصابات داعش الإرهابية، وهو مطلوب بقضايا إرهابية، وقد تم إحالته إلى الجهات المختصة لأكمال اوراقة التحقيقية".



وفي السياق، أعلن مصدر في استخبارات كركوك تدمير ثلاثة أوكار لداعش جنوب كركوك، قائلًا إنه وفقًا لمعلومات استخباراتية تم استهداف ٣ أوكار لعناصر داعش الارهابي في أطراف ناحية الرشاد جنوب كركوك.