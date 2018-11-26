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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:36 م

أدهم سليمان يوضح حقيقة إلغاء حفله بجامعة الإسكندرية (فيديو)

أدهم سليمان
أدهم سليمان
حسين الجندي
dostor.org/2412244

أعلن المطرب أدهم سليمان غضبه الشديد بسبب إلغاء حفله الأخير المجاني داخل جامعة الإسكندرية.

وقال أدهم خلال تصريحات صحفية، "لا أعلم السبب الرئيسي من قرار إلغاء حفل الجامعة يوم الجمعة الماضية في صباح نفس اليوم، على الرغم من استعدادي وفرقتي الموسيقية، وتواجدهم بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية قبل يوم الحفل".

وأضاف أنه فوجئ بقرار إلغاء الحفل من قبل رئيس الجامعة واعتذاره للطلاب بحجة "الأمطار" وعدم حضور أدهم وفرقته بسبب سوء حالة الطقس في هذا اليوم.

و رفض رئيس جامعة الإسكندرية دخول أدهم سليمان بصحبة فرقته وإظهاره لحضور الحفل دون أن يوضح السبب الحقيقي وراء ذلك.

يُذكر أن المطرب أدهم سليمان طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "يا سمرا" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

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