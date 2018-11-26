"الزراعة" تكشف حقيقة تصدير الكلاب والقطط للخارج

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وازرة الزراعة، حقيقة تصدير الحكومة للكلاب والقطط، للدول التي تبيح أكلها.

وقال عبد الدايم، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن وزارة الزراعة ليس منوط بها استيراد أو تصدير الكلاب والقطط، موضحًا أن هناك كلاب وقطط تخرج من مصر وأخرى تدخل ولكن يحكم ذلك إجراءات حاسمة.

وذكر أن أصل هذه الشائعة، هي أن أحد الصحفيين التقط الخيط من خلال تصريحات لأحد المسؤولين بالوزارة بأنه لا يسمح بخروج أكثر من قطين أو كلبين مع الركاب دون أن يكون صاحبهم حاملا لتصريح استيراد وتصدير، وبعدها تم ترويج هذه الشائعة بناء على هذا التصريح.

وتابع أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، والدولة لن تقوم بتصدير الكلاب والقطط لأي دولة.