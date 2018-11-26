تعديل على قانون البنك المركزي لمواجهة الاتجار في النقد الأجنبي

تقدمت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.



تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم، أن قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003، وتعديلاته على اختصاصات البنك المركزي، حدد سبل رفع الدعوى الجنائية واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما أن خروج المشرع عن القواعد العامة في هذا الصدد، يرجع إلى خصوص الجرائم وخطورتها على الاقتصاد القومي.



وأضافت: «لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي، قد قيد حق النيابة العامة في تحقيق الدعوى أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء، ومؤدى ذلك القيد عدم إمكانية إصدار إذن فور ورود معلومة جدية ومؤكدة بحيازة المتهم ثمة نقد أجنبي».



وتابعت: «ووجها لمقتضيات السرعة ولكي مالا يفلت المجرم بجريمته مما يكون معه الأثر السلبي على الاقتصاد القومي، ونظرًا لكون القيد، يتطلب استئذان محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء، فإن ضبط المتهم متلبسا يحول دون اتخاذ النيابة العامة من إجراءات التحقيق مع المتهم وسماع دفاعه لعدم ورود الإذن برفع الدعوى، مما قد يؤدي النيابة العامة إلى صدور قرارها بإخلاء سبيل المتهم، وإذا كان اتخاذ أي إجراء من قبل النيابة باطلا يبطل أي إجراء تالي عليه من إحالة الدعوى للمحكمة أو حفظ أوراق القضية وقد يؤدي في النهاية إلى القضاء ببراءة المتهم فضلا أن إجراءات استصدار الإذن عقيمة ومعقدة وتتطلب وقت طويل قد تؤدي إلى إفلات المتهم بجريمته وهروبه خارج البلاد».



وبناء عليه وجدت النائبة ضرورة التعديل فيما يتعلق بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي على وجه الخصوص.



وجاءت المادة قبل التعديل كالتالي: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذه القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وفي المادتين 116 مكررًا و116 مكررا أ، من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء".



وأضافت المادة بعد التعديل فقرة نصها: "يجوز للنيابة العامة- بعد استئذان رئيس المحكمة المختصة في حالات الاستعجال- استصدار إذن بالقبض والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق وتخضع حالات الاستعجال للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة المختصة".