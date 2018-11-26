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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:26 م

ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا

ختام الدورة التدريبية
وائل القمحاوى
dostor.org/2412235

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية في مجال أعمال حقن وصيانة الستارة الدائمة السدود، في الإدارة العامة للتدريب بإسنا "السد العالى وخزان أسوان"، تحت رعاية وإشراف الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الري.
ووزع المهندس محمود عيد ناجي، رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى والبحوث، بتوزيع الشهادات على المتدربين، في إطار حرص الوزارة على تنمية المهارات الفنية والإدارية اللازمة للمهندسين والعاملين.

ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا
ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا
ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا
ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا
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