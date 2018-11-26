ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية في مجال أعمال حقن وصيانة الستارة الدائمة السدود، في الإدارة العامة للتدريب بإسنا "السد العالى وخزان أسوان"، تحت رعاية وإشراف الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الري.

ووزع المهندس محمود عيد ناجي، رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى والبحوث، بتوزيع الشهادات على المتدربين، في إطار حرص الوزارة على تنمية المهارات الفنية والإدارية اللازمة للمهندسين والعاملين.

