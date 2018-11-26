ختام الدورة التدريبية لـ"حقن السدود" بإسنا
ووزع المهندس محمود عيد ناجي، رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى والبحوث، بتوزيع الشهادات على المتدربين، في إطار حرص الوزارة على تنمية المهارات الفنية والإدارية اللازمة للمهندسين والعاملين.
نظمت نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، عزاءً لأحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في المملكة العربية السعودية، بقاعة مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة. وحرص عدد ...
بالتزامن مع حملة ١٠٠ مليون صحة، للكشف عن فيروس سي، وايضا الإضابة بالسكر والضغط والسمنه، وزعت جمعية الرحمة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، الدواء بالمجان على مايقرب ٣٠٠ مصابا بفيروس سي بعد إتمام ...
شوارع طويلة، أشبه بتلالٍ صغيرة، تصعد بدايتها لتحدو إلى نهايتها، لتجد تله أخرى، منازل مائلة بتدقيق النظر إليها تجدها تكاد أن تسقط إلى الهاوية، يحدها من الجانبين ورش كبيرة، أشبة بمصانع بدائية لإعادة ...