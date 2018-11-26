تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب، مشيرا إلى أن النبي لن يضاهي بنا الأمم ونحن أمة فقيرة أصبحت "ملطشة العالم".

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن بعض المصريين ينجبوا بشكل كبير بهدف "العزوة" أو خلفة الولد، وليس فقط بوازع ديني، متابعا: "والبعض الآخر يقول دي إرادة ربنا، ومينفعش نمنع إرادة ربنا".

وأشار "الباز"، إلى أن الرسول قال "تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ولكن لو كان النبي موجود الآن هيقول: "متخلفوش كتير"، لأننا تحملنا بهذه الأعداد الكبيرة إلى عبء على البشرية.

وواصل: "العالم بينتج الدواء ويبتكر التكنولوجيا، ونحن نستخدم فقط ما أنتجه الآخرون".