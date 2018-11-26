قوافل ثقافية تجوب قرى محافظة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة فرع ثقافة مطروح قافلة ثقافية لليوم الواحد تحت عنوان "العدالة الثقافية"، والتى تجوب قرى ونجوع مطروح والقافلة هى الحادية عشرة بمدينة الضبعة بمدرسة الضبعة البحرية، تضمنت محاضرة بعنوان "النسيج الحضارى والحفاظ على الهوية " ألقاها رجب عبدالحفيظ، تحدث فيها عن أهمية جذورنا العربية والمصرية، وكيفية التوازن بين الجذور والحضارة الحديثة وأن يتم التطور ولكن فى إطار المحافظة على الهوية العربية بوجه عام والمصرية بوجه خاص.



تضمنت الفعاليات ورشة حكى بعنوان "احترام الكبير" ألقاتها مها سمير، ورش فنون تشكيلية منها "اكسسورات خرز، صلصال، رسم حر، فوم، رسم على الوجوه" لتنمية مهارات الأطفال الفنية، إلى جانب عرض مسرح عرائس، فقرات اكتشاف مواهب فى كافة المجالات الشعرية الغنائية والألقاء، فقرات شعرية، مسابقات ثقافية لتنمية المعلومات وأثراء لعقل الأطفال، ورشة إعداد ممثل.