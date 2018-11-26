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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:17 م

آمال رزق الله: زيارة ولي العهد تحظى باهتمام الشعب المصري

النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2412224

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي، إلى القاهرة، تحظى باهتمام بالغ من الشعب المصري، حيث إن الزيارة لها العديد من الدلالات من حيث الموضوعات المطروحة للنقاش وتوقيت الزيارة.

وأضافت - في بيان لها- أن العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، رسالة للعالم أجمع والدول المتربصة بالدول العربية، بأن هناك قوى تحمي الوطن العربي، لن يستطيع أحد كسرها أو التأثير على تماسكها.

وأشارت إلى أنه طالما كانت العلاقات بين مصر والسعودية، على مستوى متميز، فإن ذلك ضمان لاستقرار المنطقة العربية بأكملها، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشعوب العربية ترى متانة العلاقات بين أكبر دولتين في المنطقة على أنها المنقذ من الأزمات التي تواجهها.

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