بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

بدء نظر استئناف المطربة بوسي، بمحكمة جنح النزهة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، على حكم حبسها في إصدارها شيكات بدون رصيد، وتحفظ رجال الأمن عليها فور وصولها.



وترصد "الدستور" أبرز الأزمات التي مرت بها في سياق السطور التالية:



أزمتها مع زوجها

في أحد اللقاءات أعلنت المطربة الشعبية بوسي، أنها تمكنت من مراقبة وليد محمد عاشور مدير أعمالها (طليقها)- بعدما شكت في سلوكه وعرفت إنه مع زوجته الثانية، ووقع شجار كبير بين الطرفين وصلت لتعدي بوسي عليه وزوجته معًا، وانتهى الأمر بتطليق "عاشور" لزوجته الثانية، واستمرت هذه الأمور حتى انتهت بطلاقها.



أغنية "حط إيده"

بعدما طُرحت أغنية "حط إيده ياه" في فيلم "عبده موتة" بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا، والفنانة حورية فرغلي، وعدد كبير من نجوم السينما، أثارت جدلًا كبيرًا بسبب بداية الأغنية، والبعض اتهمها بأنها أغنية "سافرة"، وجعل "بوسي" تمر بأزمة كبيرة بسبب ذلك، حتى خرجت في أحد اللقاءات التلفزيونية قائلة: "أنا غنيت الأغنية عادي ومكنش في دماغي حاجة".



قضايا الشيكات

عام 2015، صدر ضد الفنانة بوسي حكم بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة على حكم حبسها في القضيتين.

