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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:13 م

بعد نفاذها.. طرح تذاكر إضافية لحفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
dostor.org/2412220

طرحت الجهة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب المقرر إقامته الجمعة المقبلة بالتجمع الخامس، تذاكر إضافية لفئة الـ"VIP" وذلك بعد أن نفذت تذاكر هذة الفئة عقب الإعلان عن الحفل مباشرة.

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت تذاكر الحفل الغنائي على فئتين الأولى بمبلغ 550 جنيهًا لفئة الـ "VIP"، والتي نفذت عقب طرحها في أقل من أسبوع، والأخري بمبلغ 350 جنيهًا للفئة العادية.

ويحيي "الهضبة" عمرو دياب هذا الحفل أحتفالًا بألبومه الغنائي الجديد، والذي طرح مؤخرا بعنوان "كل حياتي" ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة.

بعد نفاذها.. طرح تذاكر إضافية لحفل عمرو دياب بالتجمع الخامس
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