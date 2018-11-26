روما يصطدم بـ«الريال» ويوفنتوس يستضيف فالنسيا فى دورى أبطال أوروبا

تسعى ٧ فرق هى بايرن ميونخ الألمانى وأياكس أمستردام الهولندى ومانشستر سيتى الإنجليزى وروما الإيطالى وريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى ومان يونايتد الإنجليزى لحسم تأهلها لدور الـ١٦ فى بطولة دورى أبطال أوروبا، خلال مباريات غدا فى الجولة الخامسة لدور المجموعات.



فى المجموعة الخامسة، يلتقى بايرن ميونخ مع بنفيكا البرتغالى، فى العاشرة مساءً، على ملعب «أليانز أرينا»، ويتصدر «البايرن» المجموعة برصيد ١٠ نقاط ويسعى لحصد الفوز وحسم التأهل، بينما يرغب بنفيكا الثالث برصيد ٤ نقاط فى تحقيق مفاجأة وحصد النقاط الثلاث على أمل تعثر أياكس أمستردام أمام أيك أثينا فى المباراة التى ستقام فى الثامنة إلا خمس دقائق مساءً، ويحتل الفريق الهولندى المركز الثانى برصيد ٨ نقاط والفوز يحسم صعوده.

وفى المجموعة السادسة يحل مانشستر سيتى ضيفًا على نظيره ليون الفرنسى، فى العاشرة مساءً، ويسعى «السيتى» للفوز للوصول إلى النقطة ١٢ وحسم التأهل، فيما يرغب ليون فى تكرار انتصار الجولة الأولى، والقفز إلى صدارة المجموعة. وفى نفس المجموعة والتوقيت، يلتقى هوفنهايم الألمانى شاختار دونتسيك الأوكرانى، على ملعب هوفنهايم. ويحتل هوفنهايم المركز الثالث بـ٣ نقاط، فيما يأتى شاختار فى المركز الرابع برصيد نقطتين.

وفى المجموعة السابعة، يحل ريال مدريد ضيفا على روما، فى العاشرة مساءً، ويتساوى الفريقان فى رصيد ٩ نقاط. وفى نفس المجموعة يحل فيكتوريا بلزن التشيكى ضيفًا على سيسكا موسكو الروسى، فى الثامنة إلا خمس دقائق مساءً. ويملك سيسكا ٣ نقاط مقابل نقطة لـ«بلزن».

وينتظر يوفنتوس حسم التأهل رسميًا على حساب فالنسيا، فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب «يوفنتوس أرينا»، فى العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التى يتصدرها «يوفى» برصيد ٩ نقاط. ويلتقى مانشستر يونايتد فريق يونج بويز السويسرى على ملعب «أولد ترافورد»، فى العاشرة مساءً، وعينه على تحقيق الانتصار للوصول للنقطة ١٠.



