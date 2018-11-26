أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

يعود فريق الكرة الأول بنادى الأهلى لمسابقة الدورى الممتاز، باستضافة نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

«المارد الأحمر» يدخل اللقاء تحت قيادة محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون، ويتذيل الفريق جدول الدورى برصيد ١١ نقطة بسبب تأجيل ٩ مباريات لمشاركته فى البطولتين الإفريقية والعربية.

ويعانى الأهلى نقصًا فى صفوفه، وتحديدًا فى الجبهة اليمنى، لاستمرار غياب الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى للإصابة، إضافة إلى عمرو السولية ومحمد الشناوى للسبب ذاته، فى الوقت الذى يعانى فيه المهاجم المغربى وليد أزارو من تورم فى وجه القدم، ولم تتأكد مشاركته بعد.

ويسعى «يوسف» وجهازه المعاون للفوز، بهدف استعادة الثقة عقب خسارة اللقب الإفريقى والخروج من البطولة العربية، بجانب تحسين موقف الفريق فى جدول الدورى قبل خوض باقى مبارياته المؤجلة.

واتضح من التدريبات الأخيرة، اعتزام المدير الفنى المؤقت إجراء بعض التعديلات فى طريقة اللعب، من خلال الاعتماد على الثنائى صلاح محسن ومروان محسن، وإعادة وليد سليمان إلى مركز الجناح، مع الدفع بـ«ناصر ماهر» منذ البداية، وذلك من أجل إظهار بصمته الفنية وتحسين الأداء.

واستقر «يوسف» بذلك على خوض المباراة بتشكيل مختلف عن طريقة «كارتيرون» يضم شريف إكرامى فى حراسة المرمى، وكريم وليد «نيدفيد» وسعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف فى الدفاع، وحسام عاشور وهشام محمد محورى ارتكاز فى الوسط، وأمامهما الثلاثى وليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن، وفى الهجوم مروان محسن.

وعلى صعيد صفقات الشتاء عرض الأهلى على إدارة إنبى التعاقد مع حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى مقابل الموافقة على رحيل على لطفى، حارس المرمى، وأحمد علاء، مدافع الفريق، للفريق البترولى.

ويرغب «الأهلى» فى التعاقد مع «فتحى» لتدعيم خط وسط الفريق بلاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة.