"البترول": نتطلع لمشاركة "التعدين" في الناتج القومي بنسبة 2% خلال 5 سنوات

قال المهندس فكري يوسف، وكيل أول وزارة البترول، إن الوزير طارق الملا وزير البترول يتطلع لمشاركة التعدين في الناتج القومي بنسبة 2% خلال 5 سنوات بدلا من 5.%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية يعطي رسالة أن الدولة واعية ومدركة لأهمية التعدين.

وأكد "يوسف"، أن الحضور الكبير من الدول العربية للمؤتمر يدل على الاهتمام بالاستثمار في مصر، منوها أن التعرف على واقع وآفاق إطار التعدين بالوطن العربي يحقق التنمية المستدامة.