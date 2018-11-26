إسعاد يونس: «تقنيات خارجية» بالسينمات لإعادة الجمهور إلى الشاشة الكبيرة

قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس إنها تحاول بشكل دائم النهوض بصناعة السينما، بعد المشاكل الكبيرة، التی تعانيها منذ فترة طويلة، وأبرزها قلة الأعمال المنتجة، موضحة أنها تعمل على تجديد دور العرض التی تعثرت فی الفترة الأخيرة بسبب المشاكل الاقتصادية التی تعانی منها الصناعة نفسها، وارتفاع تكلفة العروض اليومية.

وأضافت المنتجة، التی ترأس الشركة العربية المالكة لسينمات «رينيسانس»، لـ«الدستور»: «أعمل على إيجاد حلول تعيد الجمهور من جديد لدور العرض السينمائية، ليعود الولاء الأول للمشاهد هو الذهاب للسينما مرة أخرى».

وتابعت: «تفكيری خلال الفترة المقبلة هو التوسع بشكل أكبر من حيث عدد قاعات العرض، مع وضع طقوس سينمائية جديدة تجعل المشاهد يعود مرة أخرى للسينما سعيدًا، ويتغاضى عن سعر التذكرة المرتفع».

ورأت «إسعاد» أنه «برغم كل هذه المشاكل فإن المصريين بيحبوا يروحوا السينما وياخدوا أولادهم، ودی من علامات الثقافة المصرية اللی انتشرت فی العالم العربی بفضل السينما. أتذكر فی شبابنا أننا كنا بنروح لسينما معينة عشان كان فيها سندوتش معين، وكنا مربوطين بيها جدًا، وده شىء مهم للمتفرج».

وعن نيتها إدخال تقنيات جديدة على دور العرض السينمائية، شرحت: «بحاول أطور شكل دور العرض حتى نتماشى مع التطور الخارجی لأفلام العالم، وهذا أمر ضروری حتى لا يأتی اليوم الذی لا نستطيع فيه تشغيل أحدث الإنتاجات العالمية من الأفلام».

وأوضحت: «أنا أدخلت تقنيات جديدة فى مصر مثل D box،3 D، وهناك I max، وإحنا دايمًا بنجيب التقنيات دی عشان نعرض أحدث الأفلام العالمية»، معتبرة كل هذه التقنيات وضعت السينما فی مصر فی حالة تلاقٍ مع التكنولوجيا، التی شهدتها الصناعة العالمية.

وبالنسبة للوضع حاليًا قالت: «شغالين بطريقة عشوائية، وفيه مشكلة كبيرة فی الصناعة واضحة للجميع خلال هذه الفترة»، متمنية أن تتحسن الأوضاع من خلال المسئولين والمعنيين بالصناعة خلال الفترة الحالية.

وعن عودتها من جديد للتمثيل، قالت إن القرار صعب للغاية حاليا، ولعل ما يجعلها تعود للشاشة مرة أخرى هو إيجاد العمل المناسب والمميز، وشددت على عدم نيتها إعادة إنتاج مسلسل «بكيزة وزغلول» الذى أنتج ١٩٨٧، قائلة: «ده أمر منتهى، لن نعيد إنتاج المسلسل مرة أخرى».

وتابعت: «أخرجت نفسی من هذا الموضوع لأجد أمرا آخر ألهی نفسی فيه وهو البرامج وخلافه»، معتبرة أن برنامج «صاحبة السعادة» جعلنی أشعر بسعادة كبيرة، خاصة مع نجاحه جماهيريًا.

وختمت بأنها تحلم أن ترى صناعة السينما فی مصر تعود من جديد أقوى من الأول، قائلة: «ده طلب موجود بغلّ جوايا، وأعتقد إنه حلم أی سينمائی فی مصر».

