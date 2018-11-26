القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:06 م

إسعاد يونس: «تقنيات خارجية» بالسينمات لإعادة الجمهور إلى الشاشة الكبيرة

إسعاد يونس: «تقنيات
محمد مجدى
dostor.org/2412212

قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس إنها تحاول بشكل دائم النهوض بصناعة السينما، بعد المشاكل الكبيرة، التی تعانيها منذ فترة طويلة، وأبرزها قلة الأعمال المنتجة، موضحة أنها تعمل على تجديد دور العرض التی تعثرت فی الفترة الأخيرة بسبب المشاكل الاقتصادية التی تعانی منها الصناعة نفسها، وارتفاع تكلفة العروض اليومية.
وأضافت المنتجة، التی ترأس الشركة العربية المالكة لسينمات «رينيسانس»، لـ«الدستور»: «أعمل على إيجاد حلول تعيد الجمهور من جديد لدور العرض السينمائية، ليعود الولاء الأول للمشاهد هو الذهاب للسينما مرة أخرى».
وتابعت: «تفكيری خلال الفترة المقبلة هو التوسع بشكل أكبر من حيث عدد قاعات العرض، مع وضع طقوس سينمائية جديدة تجعل المشاهد يعود مرة أخرى للسينما سعيدًا، ويتغاضى عن سعر التذكرة المرتفع».
ورأت «إسعاد» أنه «برغم كل هذه المشاكل فإن المصريين بيحبوا يروحوا السينما وياخدوا أولادهم، ودی من علامات الثقافة المصرية اللی انتشرت فی العالم العربی بفضل السينما. أتذكر فی شبابنا أننا كنا بنروح لسينما معينة عشان كان فيها سندوتش معين، وكنا مربوطين بيها جدًا، وده شىء مهم للمتفرج».
وعن نيتها إدخال تقنيات جديدة على دور العرض السينمائية، شرحت: «بحاول أطور شكل دور العرض حتى نتماشى مع التطور الخارجی لأفلام العالم، وهذا أمر ضروری حتى لا يأتی اليوم الذی لا نستطيع فيه تشغيل أحدث الإنتاجات العالمية من الأفلام».
وأوضحت: «أنا أدخلت تقنيات جديدة فى مصر مثل D box،3 D، وهناك I max، وإحنا دايمًا بنجيب التقنيات دی عشان نعرض أحدث الأفلام العالمية»، معتبرة كل هذه التقنيات وضعت السينما فی مصر فی حالة تلاقٍ مع التكنولوجيا، التی شهدتها الصناعة العالمية.
وبالنسبة للوضع حاليًا قالت: «شغالين بطريقة عشوائية، وفيه مشكلة كبيرة فی الصناعة واضحة للجميع خلال هذه الفترة»، متمنية أن تتحسن الأوضاع من خلال المسئولين والمعنيين بالصناعة خلال الفترة الحالية.
وعن عودتها من جديد للتمثيل، قالت إن القرار صعب للغاية حاليا، ولعل ما يجعلها تعود للشاشة مرة أخرى هو إيجاد العمل المناسب والمميز، وشددت على عدم نيتها إعادة إنتاج مسلسل «بكيزة وزغلول» الذى أنتج ١٩٨٧، قائلة: «ده أمر منتهى، لن نعيد إنتاج المسلسل مرة أخرى».
وتابعت: «أخرجت نفسی من هذا الموضوع لأجد أمرا آخر ألهی نفسی فيه وهو البرامج وخلافه»، معتبرة أن برنامج «صاحبة السعادة» جعلنی أشعر بسعادة كبيرة، خاصة مع نجاحه جماهيريًا.
وختمت بأنها تحلم أن ترى صناعة السينما فی مصر تعود من جديد أقوى من الأول، قائلة: «ده طلب موجود بغلّ جوايا، وأعتقد إنه حلم أی سينمائی فی مصر».

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ شهر

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

حصار مارك.. البرلمان البريطانى يواجه مؤسس «فيسبوك» بتورطه فى التسريبات

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

"كاسونجو" يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

ads
الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ads
كشكول

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

ننشر أسماء الكليات المتأهلة لمسابقة دورى المعلومات بجامعة الأزهر

انطلاق ندوات " نحن نستطيع" للتوعية بمخاطر الإدمان بجامعة المنيا

طبيبة: "التوحد" المرض الأكثر انتشارًا بين الأطفال في مصر

الأمصار

بـ2.2 مليار وجبة.. المؤتمر الإنساني الثامن يتعهد بمساعدة الفقراء

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين .. أحدهما قبطان

الرئيس الفلسطيني يزور إيطاليا الشهر المقبل

السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة

المغرب يطالب الجزائر بإعلان موقفها الرسمي حول الدعوة إلى حوار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎