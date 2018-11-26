صُنّاع «ليل خارجى» لـ«الدستور»: إيحاءاته الجنسية من الواقع.. وعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى جائزة

يشارك فيلم «ليل خارجى» فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، ممثلًا لمصر، بعد غياب طويل للأعمال المصرية عن المسابقة الرسمية للمهرجان الدولى. «الدستور» التقت أبطال الفيلم ومخرجه، الذين كشفوا عن كواليس العمل الذى استغرق تصويره ٢٠ يومًا على مدى ٨ أشهر، وكيف كان الارتجال من العوامل المهمة فى التجربة، وتوقعاتهم لإيرادات الفيلم وفرصهم فى الفوز بجائزة فى المهرجان.



كريم قاسم: 75% من دورى ارتجال.. ومنى هلا: «توتو» شبهى فى رفض الذكورية

‎عبّر كريم قاسم عن سعادته باختيار الفيلم للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، متوقعًا قوة المنافسة هذه الدورة، ونفى أى تشابه بين العمل وفيلم «ليلة ساخنة» الذى أخرجه عاطف الطيب سنة ١٩٩٤ من بطولة نور الشريف ولبلبة.

وقال «قاسم» إن الفيلم يعبر عن شخصيات حقيقية متواجدة حاليًا، وأظهرها بشكل إنسانى ومن جوانب متعددة، دون الحكم عليها، موضحًا: «الشخص المرفه مثلًا ليس بالضرورة أنه يبحث عن مصلحته الشخصية أو أن يكون جبانًا».

وأضاف: «جميع الشخصيات تمر بتحولات خلال الأحداث تتغير من خلالها»، مشيرًا إلى أنه عند عرض الفيلم فى مهرجان «تورونتو» تفاعل معه الجمهور الأجنبى قائلين إن هذه المرة الأولى التى شعروا بها أنهم تفاعلوا مع الشخصيات المصرية، وتمكنوا من رؤية الصراعات الحقيقية بالمجتمع.

وتابع: «هناك ممثلة كندية بكت بعد عرض الفيلم، وقالت لى إن شخصية توتو فتاة الليل تشبهها كثيرًا بالرغم من اختلاف الطبقات بينهما، وذلك من خلال عرض الشخصية لفكرة القهر الممارس على الإنسان بشكل عام، وفكرة تركيب الأقنعة للتعامل مع الحياة».

‎وكشف عن أنه ارتجل ٧٥٪ من دوره فى الفيلم مع الالتزام الكامل بالقصة، موضحًا أن الارتجال كان نابعًا من الشخصية، وأن الإفيهات كانت حقيقية بالاعتماد على كوميديا الموقف.

ولفت إلى أن مشهد الاشتباك بينه وبين الفنان عمرو عابد كان حقيقيًا، موضحًا: «الكدمات أثرت فى جسدى وأصبت بعدة جروح، فعمرو فاجأنى ولم أكن متوقعًا ردود أفعاله أثناء التصوير، وهذا أعطى مصداقية للمشهد».

وعن توقعه للإيرادات، قال إن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى هذا، منها حسابات المنتجين والموزعين وتصنيفات النجوم، خاتمًا أنهم كانوا ضحايا تخوف الصنّاع من المغامرة مع الشباب.

و‎قالت منى هلا إنها تتفق مع شخصية «توتو» التى جسدتها فى الفيلم فى عدة وجهات نظر، مثل رفض العنصرية والذكورية، ولكنها لا تشبهها فى ردود فعلها عند ممارسة الذكورية عليها.

وشرحت أن «توتو لديها العديد من المتناقضات، فهى معتزة بنفسها بالرغم من نظرة المجتمع لطبيعة عملها، ولم تفقد إنسانيتها رغم كل ما تمر به يوميًا من قهر وعنف جسدى».

وحذرت من أن العنف الذى تتعرض له المرأة، قد يؤدى إلى مرض نفسى من شدة قسوته، وأن الفتيات اللواتى يتم اغتصابهن مرة واحدة فقط، قد يتم تأهيلهن نفسيًا مدى الحياة فى محاولة للخروج من الأزمة.

وعن كواليس تحضيرها للدور، كشفت عن أنها تفضل العمل على تاريخ الشخصية ودراستها للوصول لتفاصيلها الكاملة، معبّرة: «ذاكرت تفاصيلها كاملة فى كشكول».

‎ورفضت «منى» المبالغة فى الموقف من الإيحاءات الجنسية بالفيلم، معتبرة أنها «طبيعية وتعبر عن الواقع والحياة»، مشيرة إلى أن رفض المجتمع للأمر ما هو إلا تناقض وازدواجية، وأضافت أنها لا ترى أى مشكلة فى تصنيف الفيلم «١٨+»، مشيرة إلى أن فريق عمل الفيلم كان يجتمع كثيرًا قبل التصوير للعمل على المشاهد وإتقانها.

وعن سفرها الكثير للخارج قالت إن تجربتها العالمية غيرت فكرها عن الصناعة بشكل عام، مضيفة أنها تأتى إلى مصر عندما تجد الدور الهادف والمناسب.



عابد: أتمنى تقديم «بذرة» مجددًا.. والمخرج: «سِبْت السيناريو للممثلين»

كشف شريف دسوقى عن أن المخرج أحمد عبدالله هو من رشحه لبطولة الفيلم، معتبرًا أنه من أهم عوامل نجاح الفيلم، لأنه كان يهيئ الجو للجميع للإبداع.

وقال «دسوقى» إن «عبدالله» كان قد شاهده فى أكثر من عمل من قبل خلال مشاركاته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجانات سينمائية.

ولفت إلى أن الفيلم يعتمد على الارتجال، وساعده فى ذلك أنه يعمل «حكّاء» ولديه مخزون كبير جدًا عن المهن والعادات والتقاليد المندثرة فى مصر. وأرجع التفاهم و«الكيميا» بينه وبين أبطال العمل إلى جلسات التحضير التى جمعتهم قبل التصوير، مضيفًا أنه لم يتوقع ردود الأفعال الإيجابية التى حدثت بعد عرض الفيلم فى المهرجان.

وقال: «سعيد للغاية بما وصلنى من الجمهور، والجميع يؤكد لى أننى سأحصل على جائزة، ولكنى لا أضع هذا فى اعتبارى حتى لا أشعر بإحباط إن لم يتحقق». ‎من جانبه، قال عمرو عابد إن التميز فى «ليل خارجى» يعود إلى التعامل مع الشخصيات الثانوية كأنها أدوار رئيسية ومهمة، مضيفًا أن الفيلم يمتلك كل مقومات النجاح تجاريًا.

وأكد «عابد» اعتزازه بدور «بذرة»، البلطجى الذى يعتبر كبير المنطقة، كاشفًا عن أنه عمل كثيرًا على الشخصية ودرس كل تفاصيلها حتى تمكن من الوصول لشكلها النهائى. وعبر عن تمنيه تقديم الشخصية بشكل أكبر وأوسع، وكشف عن أن مساحة الارتجال كانت متاحة له لاكتشاف الدور جيدًا، لأن المؤلف وضع إطارًا وأساسًا قويًا مكّنه من التحرك بحرية داخله.

وأشاد بتعاون فريق العمل لإخراج الفيلم، مؤكدا أنه دائمًا ما يقبل الأدوار المختلفة، مضيفًا: «الجوائز بالنسبة له ليست مهمة بقدر مشاركة الفيلم فى المسابقة الرسمية للمهرجان».

بدوره، قال المخرج أحمد عبدالله إن «ليل خارجى» يطرح عدة تساؤلات عن علاقة الطبقات الاجتماعية ببعضها البعض فى مصر، ومدى قدرتها على التعايش معًا مع بعض الاختلاف فى الثقافات وطرق المعيشة.

وكشف عن أنه أستخدم منهج إعادة توصيف المشاهد من خلال الممثلين: «فكل ممثل كان يأخذ النص ويتشبع به، ويجد هو بنفسه وسيلة جديدة وخاصة بشخصيته».

وقال إنه حرص أثناء ترشيح أبطال الفيلم على اختيارهم بشكل يناسب طبيعة العمل، وأن يكونوا بشكل معين يناسب طبيعة الفيلم، مؤكدًا أن كل اختياراتهم كانت صائبة. وعن عرض الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولى قال: «هى أكبر جائزة وأهم شىء، وإن حدث وحصلنا على جائزة سيكون شيئًا عظيمًا، وإن لم يحدث فلن نحزن، لأن الفيلم صُنع للجمهور المصرى وهو الآن يشاهده».

