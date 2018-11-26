فؤاد بدراوى: مبادرات لحل أزمة المفصولين بـ«الوفد» ولو نجح الخاسرون فى انتخابات الهيئة العليا ما طعنوا عليها

- قال إن الفرز كان أمام الجميع وبحضور مندوبى جميع المرشحين.. والمستبعدون تجاوزوا فى حق أبوشقة

أيد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، قرارات الفصل الصادرة بحق أعضاء الحزب الذين طعنوا على نتائج الانتخابات الأخيرة للهيئة العليا، معتبرًا أنها صدرت ضدهم لـ«تجاوزهم فى حق القيادات وإخلالهم بقاعدة الالتزام الحزبى».

وقال «بدراوى»، فى حواره مع «الدستور»، مخاطبًا هؤلاء الأعضاء: «لماذا لم تتقدموا بطعون على إجراء الانتخابات وموعدها ووجود تجاوزات بها قبل ظهور خسارتكم مناصبكم؟»، داعيًا من سماهم الوفديين الحقيقيين لخدمة الحزب من أى مكان دون النظر إلى المناصب.



■ بداية.. ما تعليقك على الأزمة الأخيرة الخاصة بطعن عدد من قيادات الحزب على نتيجة انتخابات الهيئة العليا؟

- هذه الأزمة لا محل لها من الإعراب، فهناك إجراءات تمت بموافقة الجميع بمن فيهم الطاعنون على نتيجة الانتخابات، مثل قرار تبكير موعدها الذى تم بموافقة ٣٧ عضوًا من الهيئة العليا.

وأرى أن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها، أولًا: لماذا تقدم هؤلاء بطلبات الترشيح لانتخابات الهيئة العليا وأجروا دعاية انتخابية داخل الحزب إذا كانوا يعتقدون وجود مخالفات بها؟ وأثناء سير العملية الانتخابية لماذا لم يعترض هؤلاء على أى إجراء أو تصرف مخالف رغم أن هذا حقهم؟ ولماذا لم تبدأ الأزمة إلا بعد إعلان النتيجة؟ وما الهدف من تهييج الرأى العام ضد الحزب؟ وما السبب وراء إثارة «فتنة داخلية»؟

■ وماذا عن قرار فصل ٦ من قيادات الحزب ردًا على تقدمهم بطعون؟

- أؤيد هذا القرار، فالفصل جاء لأنهم خرجوا على الالتزام الحزبى وتجاوزوا فى حق العديد من القيادات الوفدية، وشككوا فى نتائج الانتخابات التى كانت تشرف عليها لجنة مشهود لها بالنزاهة والحيادية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أن جميع المرشحين ومندوبيهم حضروا عملية الفرز والجمع التى كانت أمام الجميع وتحت نظر وسائل الإعلام، والسؤال هو: إذا كان هؤلاء قد فازوا فى الانتخابات هل كانوا سيطعنون عليها أيضًا؟ أشك. وهنا أتذكر واقعة شهيرة لزعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين، حين فصل شقيقه ياسين سراج الدين من الحزب لمجرد موافقته على السفر مع وفد برلمانى مصرى إلى السودان دون العودة للحزب وهيئته البرلمانية حينها، ولو عدنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا سابقًا قرارات فصل أخرى خرجت ضد ٧ من قيادات الهيئة العليا، وكنت من بينهم حينها، كما فصل ٥٢ عضوًا من الحزب على مستوى المحافظات أيضًا، فأين كانت هذه الأصوات وقتها؟ ولماذا لم يعترضوا أو يطالبوا بعودة المفصولين رغم أنهم كانوا أعضاء بالهيئة؟

■ ألا توجد مبادرات حالية لحل هذه الأزمة خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى المئوية للحزب؟

- بالطبع هناك مبادرات، فنحن لا نريد أن ندخل فى صراعات وأزمات تؤثر على استقرار الحزب، ورئيس الوفد أعلن من قبل استعداده لمقابلة المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا، والاستماع إلى جميع الأطراف من أجل حل هذه الأزمة.

■ ما رسالتك لهذه المجموعة؟

- أتمنى أن يراجعوا أنفسهم، لأن حزب الوفد أكبر بكثير من هذه الأفعال التى لن تجدى نفعًا، ومن يُرد خدمة الحزب بالفعل سيخدمه من أى موقع، ولا يشترط لذلك أن يكون عضوًا بالهيئة العليا أو غيرها، فـ«الوفديون الحقيقيون يخدمون الحزب فى أى مكان».

وأقول للوفديين إن كل القيادات والشخصيات إلى زوال والحزب وحده سيبقى قويًا شامخًا وبيتًا للأمة المصرية بتكاتف أعضائه وعملهم جنبًا إلى جنب مرددين: «عاش الوفد ضميرًا للأمة».

وأحب أن أوجه رسالة للمستشار بهاءالدين أبوشقة وأقول له: «عليك- باعتبارك رئيسًا لحزب الوفد- أن تفتح قلبك للجميع وأن نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد من أجل الوفد، وأنا على يقين تام أن هذا سيكون نهج المستشار أبوشقة خلال فترة رئاسته للحزب».

■ ما رأيك فى قرار إحالة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق إلى التحقيق؟

- لا تعقيب عندى أو تعليق على هذا الأمر.

■ عدت مؤخرًا لمنصب سكرتير عام حزب الوفد.. فكيف ترى ذلك؟

- هذا الأمر يمثل لى مصدرًا للفخر والتقدير والاعتزاز، وآمل أن أكون على قدر المسئولية الكبيرة، فحزب الوفد يمثل لى بيتًا وعقيدة لا مجرد مناصب، وأنا خادم له فى أى موقع أشغله. وسبق للبعض أن عرض علىّ تأسيس حزب سياسى لكنى رفضت، لأن انتمائى لحزب الوفد ليس وليد اليوم أو الأمس، فقد كنت عضوًا مؤسسًا للحزب سنة ١٩٧٨ وشهدت عودته للحياة السياسية من جديد. ورغم أنى خلال الفترة الماضية عانيت من قرارات منعى من عضوية أى لجنة رئيسية أو فرعية بالحزب، إلا أنى كنت موجودًا بشكل يومى داخل مقر الوفد، ما أثار الاستغراب لدى كثير من الوفديين.

■ هل تعتقد أن عودتك للمنصب تمثل انتصارًا لـ«تيار الإصلاح» الذى قدته خلال عهد رئيس الحزب السابق؟

- طبعًا، فمبادئ تيار الإصلاح تسيطر حاليًا على الحزب، وما نشهده هو عودة الطيور المهاجرة لبيتها داخل الحزب، عن طريق مبادرة «لم الشمل» التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، وسمحت بعودة جميع المفصولين فى العهد السابق. والمبادرة ما زالت مستمرة لأنها تفتح الباب أمام الجميع للعمل من أجل خدمة الحزب فى الفترة المقبلة التى تحتاج إلى خطط عمل وتطويرات كثيرة من أجل الوطن والمواطن.

■ ما ملامح خطتكم لتطوير العمل داخل الوفد؟

- الخطة تتكون من شقين، أولهما يتعلق بالجانب التنظيمى، الذى يتضمن إعادة النظر فى اللجان العامة بالمحافظات وتشكيلاتها، وكذلك اللجان النوعية بالحزب من أجل تفعيل دورها بشكل أفضل. أما الشق الثانى فيختص بالعمل على التواصل والتلاحم بين أعضاء الحزب فى المحافظات والمواطن فى الشارع، حتى يشعر المواطن بأن الوفد بجانبه ويدعمه ويسانده.

■ ماذا عن تعديل اللائحة الداخلية؟

- أنا ضد إحداث أى هزات داخل حزب الوفد عبر محاولات تعديل اللائحة الداخلية كل فترة، وأرى أن الفترة الحالية تحتاج نوعًا من الاستقرار الداخلى، صحيح أن اللائحة تحتاج إلى بعض التعديلات فى عدد قليل من المواد، إلا أنها ليست بحاجة لتعديل جوهرى كما يروج البعض، لذا لا أرى أن هناك حاجة ملحة لطرح الأمر حاليًا.

■ برأيك.. هل عانى منصب السكرتارية المسئول عن التواصل بين لجان الحزب، من التهميش خلال الفترات الماضية؟

- بصفة عامة هناك تراجع فى أداء حزب الوفد حتى فى لجانه العامة على مستوى المحافظات، فالتراجع لا يختص بمنصب السكرتارية العامة فقط، وبدا هذا جليًا فى جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية. وأعتقد أنه آن الأوان من أجل أن يستعيد الوفد مكانته فى الشارع المصرى والحياة السياسية، عبر التكاتف بين جميع أبنائه وهذا ما سنعمل عليه فى الفترة المقبلة.

■ كيف ستتعاملون مع الأزمة المالية التى يواجهها الحزب والجريدة؟

- نعانى أزمة مالية كبيرة بلا شك، وقمنا مؤخرًا بمناقشة أبعادها والحلول المطروحة حولها فى اجتماعات الهيئة العليا، خاصة أنها أزمة تواجه الأحزاب كلها بشكل عام، ونسعى فى الفترة المقبلة من خلال تبرعات أعضاء الحزب وبعض الشخصيات العامة للخروج من هذه الأزمة التى يعانيها الحزب والجريدة، وأعتقد أننا نستطيع عبر تكاتف الوفديين، أن ننفذ عدة حلول على أرض الواقع تسمح لنا بالخروج من عنق الزجاجة.

■ يقودنا هذا لتساؤل مهم حول احتمالات سيطرة بعض العناصر الغريبة على الحزب نظرًا لقدرتها على التمويل.. فكيف ترون ذلك؟

- لا نخشى هذه التوقعات، لأن حزب الوفد أكبر من أن يتسلل إليه البعض للنيل منه، كما أن الحزب ليس ملكًا لأفراد أو عائلات بعينها وإنما ملك للأمة المصرية كلها، وجميع الشخصيات العامة ورجال الأعمال المنضمون للحزب فى الآونة الأخيرة هم من الرجال المشهود لهم بالوطنية، ومن الذين تربطهم علاقات كبيرة بقياداته ومبادئه.

■ ما حقيقة التصريحات الأخيرة لرئيس الحزب حول كون الوفد ليس حزبًا معارضًا؟

- كما قلت، الحزب يتبنى المعارضة الوطنية لا المعارضة من أجل المعارضة، بمعنى أن الحكومة إذا أصابت فى قضية ما، فلا بد أن نعلن تأييدنا لهذه الخطوة، حتى نملك المصداقية عندما نعترض، وهذا الأمر كما قلت من ثوابت الحزب.

وأتذكر عندما كنت عضوًا بمجلس النواب عام ١٩٩٥ أن استدعانى فؤاد باشا سراج الدين رئيس الحزب ليخبرنى بكيفية العمل داخل البرلمان، وقال لى: «ستمثل المعارضة تحت قبة البرلمان والمعارضة ليست الصوت العالى، وعندما تتقدم الحكومة بشىء يخدم الوطن والمواطن عليك بتأييدها، حتى إذا ما اعترضت على شىء آخر تكون قادرًا على إجبار الآخر أن يستمع إليك».

■ على ذكر عملك البرلمانى.. ما تقييمك لأداء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب؟

- أداء الهيئة البرلمانية للوفد جيد ومحترم، فهى تدعم العديد من مشروعات القوانين التى تخص المواطنين، وتصب فى المصلحة العامة للبلاد، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا أكبر فى العمل ومشروعات قوانين مهمة ينتظرها جميع المصريين لأنها ستسهم فى رفع الأعباء عن المواطنين.

■ ما أبرز المشروعات التى ستعملون عليها فى الفترة المقبلة؟

- قانون الإدارة المحلية، من القوانين المهمة لأنه يخفف من أعباء النواب ويجعلهم قادرين على التركيز فى العمل التشريعى بشكل أكبر، وكذلك قانون الإيجار القديم، الذى نحاول فيه تحقيق الصالح العام، عبر إحداث توازن فى المجتمع دون المساس بمحدودى الدخل من المواطنين.

كما أن الهيئة البرلمانية للوفد ستقوم بالتركيز على التشريعات التى تحقق الحماية المجتمعية للمواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار السلع نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

■ كيف تجد فرص الوفد فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة برلمانيًا أو فى المحليات؟

- أعتقد أن فرص الوفد ستكون كبيرة، سواء فى انتخابات المجالس المحلية أو فى الانتخابات البرلمانية، وهذا ما ستعمل قيادات الحزب على التجهيز له خلال الفترة المقبلة عبر تحضير الكوادر القادرة على حصد أكبر مكاسب ممكنة.

ونقوم حاليًا بتكليف اللجان العامة للحزب بالاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، التى سيكون لها دور كبير جدًا فى الفترة المقبلة، من حيث أدواتها الرقابية وقدرتها على العمل اللامركزى كما ينص الدستور وقانون الإدارة المحلية الذى يعمل البرلمان على الانتهاء منه فى الفترة المقبلة.

والقانون الجديد سيجعل عضو المجلس المحلى مسئولًا عن حل المشاكل اليومية التى يعانى منها المواطنون فى القرى والمراكز المختلفة، كما سيخفف العبء المُلقى على عاتق أعضاء مجلس النواب، ما يوفر جهدهم للعب دور أكبر فى الجانبين التشريعى والرقابى.

■ هل تعتقد أن الوفد سيكون قادرًا على الدفع بمرشحه فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى ٢٠٢٢؟

- أعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه، ولا يمكن الحديث عنه إلا مع اقتراب موعد الانتخابات، لأن هذه القرارات تتحدد على ضوء المشهد السياسى وقتها.

■ برأيك ما السبب الرئيسى وراء ضعف الحياة الحزبية فى مصر؟

- هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل نتاج فترة زمنية سيطر فيها حزب حاكم لمدة طويلة، وشهدت قيودًا على تأسيس الأحزاب وممارستها لعملها، ثم تغير الأمر بشكل مفاجئ بعد ثورتين كسرتا القيود القديمة وسمحتا بتأسيس الأحزاب بأعداد كبيرة.

والأمر حاليًا يتوقف بالأساس على الأحزاب السياسية نفسها التى تعانى نتيجة عدم احتكاكها بالمواطنين فى الشارع، وعدم متابعتها لمشكلاتهم اليومية، والعمل على تلافى ذلك هو السبيل الوحيد الذى يتيح لها القدرة على استعادة بريقها أمام المواطنين من جديد.

■ ماذا عن استعدادات «الوفد» للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه؟

- هناك لجنة يجرى تشكيلها حاليًا لهذا الغرض، وقيادات الحزب تبذل جهدها للتجهيز لاحتفالية تليق بمئوية حزب الوفد، لكونها ليست مقصورة على الحزب وحده بل هى احتفالية للأمة المصرية كلها.

وهذه الاحتفالية ستمتد على مدار عدة أيام، وسيحضرها كثير من الشخصيات المؤثرة فى العمل السياسى حول العالم، كما أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وجه دعوة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل حضور الاحتفالية، لأن الحزب هو جزء من تاريخ الدولة المصرية بأكملها.

