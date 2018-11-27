القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
حوادث
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:31 ص

جريمة بشعة.. عامل يشق بطن زميله ويضع فى أحشاءه "جبس"

تعبيرية
تعبيرية
عادل عبد العال
dostor.org/2412207

جريمة قتل بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى تجرد فيها القاتل من كل معاني الأنسانية، بدأت وقائع تلك الجريمة في حي الوزراء القاهرة الجديدة، حيث كان يعمل المجني عليه خفير في إحدى المواقع تحت الإنشاء والتشطيب لدي أحد المهندسين العاملين علي إنهاء تلك الأعمال.
والمجني عليه كان من المشهود عنهم الطيبة والأخلاق والهدوء، جاء قادمًا من المنيا في سبيل الكفاح علي لقمة العيش لتوفير أقل الاحتياجات الضرورية لزوجته وابنتيه.

اختفي المجني عليه وظل أهله وذويه يتصلون به على الهاتف ولكنه مغلق؛ مما أثار قلقهم للقدوم من المنيا إلي القاهرة للإطمئنان عليه وحاولوا دخول المكان الخاص بالعمل دون جدوى بعد منع الأمن دخولهم إلا بتصاريح أو كارنيهات دخول.
تم التواصل مع المهندس المكلف بالموقع فأخبرهم بتغيبه منذ أكثر من يومين، وأنه بحث عنه ولم يجده مما دفعه إلي التوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر تغيب له، وتوجه أشقاء المجني عليه إلي رئيس مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة للإبلاغ عن اختفاء شقيقهم ومعهم رقم المحضر الذي حرره المهندس.
وانتقلوا للموقع مرة أخري ودخل أشقاء المجني عليه وبرفقتهم أحد أقاربهم للموقع الذي كان يعمل به المجني عليه وبحثوا عنه فترة طويلة بالموقع حتى شعروا باليأس والإحباط وعند انصرافهم من الموقع اشتم قريبهم رائحة كريهة فدعاهم للانتظار وأكد لهم أن تلك الرائحة هي لجثة آدمي وأنه يعمل "تُربي" ولا يخطئ تلك الرائحة أبدًا، وبالفعل تتبع الرائحة ليجد جثة المجني عليه مدفونة أسفل بئر السلم وملفوف حبل حول عنقه ومكتوف الأيدي وبه فتح بعرض البطن، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو عامل جبس وفورم يعمل مع المجني عليه نشبت بينهما عدة خلافات دفعت المتهم لقتل المجني عليه.

وبعد قتله قام بحفر حفرة داخل عقار تحت الإنشاء وقام بشق بطنه ووضع داخلها جبس حتي يقلل من انبعاث الروائح الكريهة من الجثة، ويقول المستشار حسن ميزار محامي أحد المدعين بالحق المدني أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وستكشف الأيام القادمة العديد من التفاصيل المثيرة وتورط أطراف أخري في القضية، وأن الجريمة هي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد
وانتفاء كل موجبات الرأفة وإنزال العقوبة الوحيدة علي المتهم وهي الإعدام.

وأضاف "ميزار" أن جريمة القتل تتوافر فيها كل الظروف المشددة من قتل وتمثيل بالجثة والإخفاء والتي تصل عقوبتها للإعدام في ظل انعدام الباعث عليها وتوافر كل الظروف المشددة، واعترف المتهم أمام النيابة بالتحقيقات.

وفي نفس السياق أكد إسلام حسن المحامي والباحث القانوني بجامعة الإسكندرية، أن الواقعة هي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لنية قتل متغلغلة في نفس المتهم تموج جوانحه معقودة برسوخ فيها، لها ما يدلل عليها بالأوراق، وإننا ندعم ونساند أسرة المجني عليه وصولا لتحقيق العدالة في الدعوى، ولينال المتهم عقابه، وتحقيق الردع العام؛ حفاظًا علي أمن وسكينة المجتمع.

موضوعات متعلقة

محاكمة ربة منزل وتجار بتهمة القتل.. غدًا

اليوم.. محاكمة ربة منزل و3 تجار بتهمة القتل

تأجيل محاكمة تجار وربة منزل متهمين بالقتل

الإعدام لـ3 متهمين والمشدد 15عامًا للرابع في قضية قتل بالمنيا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ حوالي 7 ساعات

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ يوم

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ يومين

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ 5 أيام

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ 5 أيام

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

الإمارات: مصر والسعودية نواة التوجه الوسطي لحماية المنطقة

الباز يكشف سر مصادرة مذكرات الأنبا غريغوريوس من معرض الكتاب القبطي

عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

ads
الأكثر قراءة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

جريمة بشعة.. عامل يشق بطن زميله ويضع فى أحشاءه "جبس"

حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

جريمة بشعة.. عامل يشق بطن زميله ويضع فى أحشاءه "جبس"

حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة

عبود الزمر ينفي لـ "90 دقيقة" تقدمه بمبادرة للأجهزة الأمنية لإنقاذ الجماعة الإسلامية

ads
كشكول

دورات خاصة بـ"أصول الدين" للحصول على شهادة الجودة والاعتماد

عضو مؤسسة "يوريك" : المشروع المصري لتطوير التعليم أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم

ديسمبر.. بدء المسح الطبى لطلاب مدن الأزهر للكشف عن "فيروس سى"

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

الأمصار

البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم إعلان حالة الحرب

رسالة من الخارجية السعودية للمصريين بمناسبة زيارة ولي العهد

الرئيس التشيكي يتوعد أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الرئيس اليمني يصدر 5 قرارات جمهورية.. شملت الوزراء والمحافظين

بـ2.2 مليار وجبة.. المؤتمر الإنساني الثامن يتعهد بمساعدة الفقراء

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة: نصف أطفال ألمانيا يحملون هواتف ذكية

بنك للجلد البشرى بالإمارات يرفع رصيده من زوائد مرضى السمنة

أكثر من 140 عامًا على "أكثر كلمة مشتركة بين البشر"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

عقاقير نقص المناعة تعالج الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎