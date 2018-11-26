القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:58 م

أكرم حسني ينفي لـ"الدستور" خروج "اسمه إيه" من سباق رمضان المقبل

أكرم حسني
أكرم حسني
منار إبراهيم
dostor.org/2412206

نفى الفنان أكرم حسني ما تردد حول خروح مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "اسمه إيه" من السباق الرمضاني المقبل.

وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه لا صحة لما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول خروج العمل من السباق الرمضاني بسبب عدم إمكانية تسويقه بالقنوات الفضائية.

وأضاف أن المسلسل ما زال في مرحلة التحضيرات الأولية، مشيرا إلى مؤلف العمل أيمن وتار يواصل كتابة حلقات العمل وانتهى حتى الآن من ما يقرب من 10 حلقات، ويجرى مخرج المسلسل خالد الحلفاوى جلسات عمل مكثفة مع المؤلف بمشاركة المنتج كريم أبو ذكرى للوقوف على التفاصيل النهائية واختيار أبطال العمل استعدادًا لبدء التصوير مطلع العام المقبل.

يذكر أن "اسمه إيه" هو التعاون الثانى بين المنتج كريم أبو ذكرى والفنان أكرم حسنى والمخرج خالد الحلفاوى والمؤلف أيمن وتار، وذلك بعد نجاحهم معا العام الماضى فى مسلسل "الوصية".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

حصار مارك.. البرلمان البريطانى يواجه مؤسس «فيسبوك» بتورطه فى التسريبات

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

"كاسونجو" يقود هجوم الزمالك أمام الجونة

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المميز

ads
الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

أول تشكيل للأهلى بعد كارتيرون: عودة وليد للجناح.. والهجوم صلاح ومروان

غدًا.. طقس لطيف على السواحل الشمالية

تعليق ناري من محمد الباز على الزيادة السكانية.. فيديو

بعد تحفظ الأمن عليها.. أزمات مرّت بها المطربة بوسي

ads
كشكول

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

ننشر أسماء الكليات المتأهلة لمسابقة دورى المعلومات بجامعة الأزهر

انطلاق ندوات " نحن نستطيع" للتوعية بمخاطر الإدمان بجامعة المنيا

طبيبة: "التوحد" المرض الأكثر انتشارًا بين الأطفال في مصر

الأمصار

الشرطة الإيطالية تعتقل 5 مصريين .. أحدهما قبطان

الرئيس الفلسطيني يزور إيطاليا الشهر المقبل

السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة

المغرب يطالب الجزائر بإعلان موقفها الرسمي حول الدعوة إلى حوار

العراق.. اعتقال أم الدواعش في مخيم الجدعة

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

انقراض أكبر ثدييات إفريقيا.. تعرف عن السب

تناوب العمل ليلا ونهارا يهدد النساء بمرض مزمن

روسيا تعلن عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الصحة العالمية ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين في نينوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎