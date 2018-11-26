أكرم حسني ينفي لـ"الدستور" خروج "اسمه إيه" من سباق رمضان المقبل

نفى الفنان أكرم حسني ما تردد حول خروح مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "اسمه إيه" من السباق الرمضاني المقبل.



وقال في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه لا صحة لما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول خروج العمل من السباق الرمضاني بسبب عدم إمكانية تسويقه بالقنوات الفضائية.



وأضاف أن المسلسل ما زال في مرحلة التحضيرات الأولية، مشيرا إلى مؤلف العمل أيمن وتار يواصل كتابة حلقات العمل وانتهى حتى الآن من ما يقرب من 10 حلقات، ويجرى مخرج المسلسل خالد الحلفاوى جلسات عمل مكثفة مع المؤلف بمشاركة المنتج كريم أبو ذكرى للوقوف على التفاصيل النهائية واختيار أبطال العمل استعدادًا لبدء التصوير مطلع العام المقبل.



يذكر أن "اسمه إيه" هو التعاون الثانى بين المنتج كريم أبو ذكرى والفنان أكرم حسنى والمخرج خالد الحلفاوى والمؤلف أيمن وتار، وذلك بعد نجاحهم معا العام الماضى فى مسلسل "الوصية".